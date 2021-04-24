ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин подписал указ о мерах против недружественных государств
Путин подписал указ о мерах против недружественных государств
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей
Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Земан: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во ВрбетицеЗеман: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во Врбетице
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в МосквеСМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
Премьер Армении заявил, что подает в отставкуПремьер Армении заявил, что подает в отставку
В Москве стартует программа «Миллион призов» для вакцинировавшихся пенсионеровВ Москве стартует программа «Миллион призов» для вакцинировавшихся пенсионеров
Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Земан: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во Врбетице


15:44
Земан: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во ВрбетицеФото: livejournal.com

Президент Чехии Милош Земан сделал обращение, связанное с расследованием взрывов во Врбетице, которые произошли в 2014 году.

В частности, политик заявил, что за шесть лет контрразведка республики даже в закрытых документах не упоминала о каких-либо "российских агентах".

Говоря о событиях последних недель, Милош Земан выразил мнение о том, что причиной ЧП в Врбетице скорее всего стало неосторожное обращение с боеприпасами. Вместе с тем, следует дождаться окончательных итогов расследования, подчеркнул чешский президент.

Как передает ТАСС, чрезвычайное обращение президента к согражданам транслировалось в эфире каналов Prima и CNN Prima NEWS.​​​​​​ Земан констатировал, что за шесть лет представители Службы безопасности и информации Чехии не упоминали ни о каких доказательствах или свидетельствах очевидцев, которые бы могли указывать на причастность к взрывам "двух агентов".

Ранее в Праге начали обвинять РФ в некой причастность к взрывам, которые произошли в деревне Врбетице на востоке Чехии. Вскоре после этого было принято решение о высылке восемнадцати сотрудников посольства РФ, которые чешские власти назвали представителями спецслужб. В Москве на это отреагировали зеркальными мерами.

Кроме того, правоохранительные органы Чехии объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, отметив, что речь идет о расследовании "обстоятельств тяжкого преступления". Основанием для подозрений стали сведения о том, что в октябре 2014 года Петров и Боширов могли находиться на территории Злинского края.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Музыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и ПекинеМузыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и Пекине
В Татарстане найдено тело ижевчанина, застрелившего в магазине бывшую сожительницуВ Татарстане найдено тело ижевчанина, застрелившего в магазине бывшую сожительницу
Собянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусомСобянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусом
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсовВ Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов
Двух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФДвух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru