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Земан: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во Врбетице
15:44
Фото: livejournal.com
Президент Чехии Милош Земан сделал обращение, связанное с расследованием взрывов во Врбетице, которые произошли в 2014 году.
В частности, политик заявил, что за шесть лет контрразведка республики даже в закрытых документах не упоминала о каких-либо "российских агентах".
Говоря о событиях последних недель, Милош Земан выразил мнение о том, что причиной ЧП в Врбетице скорее всего стало неосторожное обращение с боеприпасами. Вместе с тем, следует дождаться окончательных итогов расследования, подчеркнул чешский президент.
Как передает ТАСС, чрезвычайное обращение президента к согражданам транслировалось в эфире каналов Prima и CNN Prima NEWS. Земан констатировал, что за шесть лет представители Службы безопасности и информации Чехии не упоминали ни о каких доказательствах или свидетельствах очевидцев, которые бы могли указывать на причастность к взрывам "двух агентов".
Ранее в Праге начали обвинять РФ в некой причастность к взрывам, которые произошли в деревне Врбетице на востоке Чехии. Вскоре после этого было принято решение о высылке восемнадцати сотрудников посольства РФ, которые чешские власти назвали представителями спецслужб. В Москве на это отреагировали зеркальными мерами.
Кроме того, правоохранительные органы Чехии объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, отметив, что речь идет о расследовании "обстоятельств тяжкого преступления". Основанием для подозрений стали сведения о том, что в октябре 2014 года Петров и Боширов могли находиться на территории Злинского края.
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