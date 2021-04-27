Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Президента Чехии обвинили в госизмене после заявления о Врбетице

27.4.2021 12:14

Фото: livejournal.com



Парламент Чехии намерен рассмотреть возможность конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана по поводу обвинений в государственной измене. С таким заявлением выступил спикер верхней палаты Милош Выстрчил, указавший на то, что глава государства якобы рассекретил закрытые данные, когда обратился к согражданам.



По словам Милоша Выстрчила, в парламенте займутся рассмотрением вопросов, связанных с подачей жалобы по поводу обвинений Милоша Земана в государственной измене. Предварительно все данные будут собраны воедино с учетом мнения специалистов, отметил спикер.



Темы, которые в своем выступлении затронул Земан, "на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер", — сказал Выстрчил.



Напомним, в минувшее воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан сделал обращение, связанное с расследованием взрывов во Врбетице, которые произошли в 2014 году. В частности, политик заявил, что за шесть лет контрразведка республики даже в закрытых документах не упоминала о каких-либо "российских агентах".



Земан также выразил мнение о том, что причиной ЧП в Врбетице скорее всего стало неосторожное обращение с боеприпасами. Вместе с тем, следует дождаться окончательных итогов расследования, подчеркивал чешский президент. Чрезвычайное обращение Земана к согражданам транслировалось в эфире каналов Prima и CNN Prima NEWS.​​​​​​



Ранее в Праге начали обвинять РФ в некой причастность к взрывам, которые произошли в деревне Врбетице на востоке Чехии. Вскоре после этого было принято решение о высылке восемнадцати сотрудников посольства РФ, которые чешские власти назвали представителями спецслужб. В Москве на это отреагировали зеркальными мерами.



Автор: Злата Богатова

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