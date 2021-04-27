|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Президента Чехии обвинили в госизмене после заявления о Врбетице
27.4.2021 12:14
Фото: livejournal.com
Парламент Чехии намерен рассмотреть возможность конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана по поводу обвинений в государственной измене. С таким заявлением выступил спикер верхней палаты Милош Выстрчил, указавший на то, что глава государства якобы рассекретил закрытые данные, когда обратился к согражданам.
По словам Милоша Выстрчила, в парламенте займутся рассмотрением вопросов, связанных с подачей жалобы по поводу обвинений Милоша Земана в государственной измене. Предварительно все данные будут собраны воедино с учетом мнения специалистов, отметил спикер.
Темы, которые в своем выступлении затронул Земан, "на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер", — сказал Выстрчил.
Напомним, в минувшее воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан сделал обращение, связанное с расследованием взрывов во Врбетице, которые произошли в 2014 году. В частности, политик заявил, что за шесть лет контрразведка республики даже в закрытых документах не упоминала о каких-либо "российских агентах".
Земан также выразил мнение о том, что причиной ЧП в Врбетице скорее всего стало неосторожное обращение с боеприпасами. Вместе с тем, следует дождаться окончательных итогов расследования, подчеркивал чешский президент. Чрезвычайное обращение Земана к согражданам транслировалось в эфире каналов Prima и CNN Prima NEWS.
Ранее в Праге начали обвинять РФ в некой причастность к взрывам, которые произошли в деревне Врбетице на востоке Чехии. Вскоре после этого было принято решение о высылке восемнадцати сотрудников посольства РФ, которые чешские власти назвали представителями спецслужб. В Москве на это отреагировали зеркальными мерами.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|