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Гинцбург прокомментировал признание вакцины Moderna лучшей в мире


13:01
Гинцбург прокомментировал признание вакцины Moderna лучшей в миреФото: tieudungthoinay.vn

Как заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к которым относится этот препарат, существенно превышает показатели шведско-британской фирмы AstraZeneca.

Однако Всемирный конгресс вакцин — 2021 признал разработку фирмы Moderna лучшим средством для профилактики COVID-19, передает РИА Новости.

По словам Александра Гинцбурга, число зарегистрированных летальных исходов на 100 тыс. пациентов при использовании РНК-содержащих вакцин (по такой технологии создавалась Moderna) ощутимо выше показателей препарата AstraZeneca. Однако Всемирный конгресс вакцин — 2021 признал именно Moderna лучшим средством для профилактики COVID-19.

Препарат Moderna разрабатывался на той же платформе, что и средство Pfizer. Но последнему отдавать победу "совсем было неприлично". Дело в том, что уровень смертей у этого препарата в 25 раз выше, чем у средства AstraZeneca, отметил Гинцбург.

Ранее Всемирный конгресс вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) объявил название лучшей в мире вакцины от COVID-19. На мероприятии, состоявшемся накануне, 5 мая, в онлайн-формате, сообщили, что самой качественной и эффективной признали разработку компании Moderna. Препарат ранее получил лицензию для экстренного применения в Соединенных Штатах и некоторых других государствах.

Гинцбург также отметил, что ему "совершенно непонятно", по каким критериям вели отбор. Поэтому создатель "Спутника V" назвал решение конгресса довольно "странным", передает ТАСС.

Накануне российский президент Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава РФ допустил, что уже в течение мая могут начаться поставки российской вакцины "Спутник V" в Анкару. Лидеры двух государств также обсуждали перспективы взаимодействия в области совместного производства препаратов для борьбы с распространением COVID-19.

На прошлой неделе Турция стала уже 63-м государством, зарегистрировавшим российский препарат против коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения страны одобрило вакцину "Спутник V" для экстренного использования, после чего Эрдоган выразил готовность начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о начале поставок препарата из РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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