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В Турции одобрили применение «Спутника V»


16:03
В Турции одобрили применение «Спутника V»Фото: vk.com

В Анкаре разрешили к экстренному применению вакцину "Спутник V", которая создана российскими специалистами.

На текущий момент Турция является 63-м государством, зарегистрировавшим этот препарат против коронавирусной инфекции.

Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования в стране. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

По данным агентства, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность в случае необходимости начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о возможных поставках препарата. Глава государства при этом опроверг возможность нехватки вакцин в Турции.

Как заявил Эрдоган, в стране "достаточно вакцин". По его словам, в Турцию "скоро поступит "Спутник V", а немецкие производители вакцины BioNTech продолжают направлять свою продукцию.

Сведения о регистрации в Турции "Спутника V" также подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в дистрибуции препарата. Как стало известно, процесс регистрации проходил в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). В результате Турция стала 63-й страной, одобрившей использование средства, которое создали в РФ.

В мае производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" начнется на территории Мексики. Предполагается, что в стране смогут ежегодно производить до 90 млн доз российского препарата.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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