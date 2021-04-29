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В Турции одобрили применение «Спутника V»
16:03
Фото: vk.com
В Анкаре разрешили к экстренному применению вакцину "Спутник V", которая создана российскими специалистами.
На текущий момент Турция является 63-м государством, зарегистрировавшим этот препарат против коронавирусной инфекции.
Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования в стране. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Фахреттин Коджа, передает Anadolu.
По данным агентства, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность в случае необходимости начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о возможных поставках препарата. Глава государства при этом опроверг возможность нехватки вакцин в Турции.
Как заявил Эрдоган, в стране "достаточно вакцин". По его словам, в Турцию "скоро поступит "Спутник V", а немецкие производители вакцины BioNTech продолжают направлять свою продукцию.
Сведения о регистрации в Турции "Спутника V" также подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в дистрибуции препарата. Как стало известно, процесс регистрации проходил в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). В результате Турция стала 63-й страной, одобрившей использование средства, которое создали в РФ.
В мае производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" начнется на территории Мексики. Предполагается, что в стране смогут ежегодно производить до 90 млн доз российского препарата.
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