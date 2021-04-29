Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции одобрили применение «Спутника V»

16:03

Фото: vk.com



В Анкаре разрешили к экстренному применению вакцину "Спутник V", которая создана российскими специалистами.



На текущий момент Турция является 63-м государством, зарегистрировавшим этот препарат против коронавирусной инфекции.



Министерство здравоохранения Турции одобрило российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования в стране. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Фахреттин Коджа, передает Anadolu.



По данным агентства, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность в случае необходимости начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о возможных поставках препарата. Глава государства при этом опроверг возможность нехватки вакцин в Турции.



Как заявил Эрдоган, в стране "достаточно вакцин". По его словам, в Турцию "скоро поступит "Спутник V", а немецкие производители вакцины BioNTech продолжают направлять свою продукцию.



Сведения о регистрации в Турции "Спутника V" также подтвердили в Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в дистрибуции препарата. Как стало известно, процесс регистрации проходил в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). В результате Турция стала 63-й страной, одобрившей использование средства, которое создали в РФ.



В мае производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" начнется на территории Мексики. Предполагается, что в стране смогут ежегодно производить до 90 млн доз российского препарата.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 131

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.4.2021 23:49 Американские ученые предупредили о смертельной опасности вакцины Pfizer

Американские ученые предупредили о смертельной опасности вакцины Pfizer 29.4.2021 23:30 Скончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев

Скончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев 29.4.2021 18:02 В Мексике запускают производство «Спутника V»

В Мексике запускают производство «Спутника V» 29.4.2021 15:19 Против Навального возбудили еще одно дело

Против Навального возбудили еще одно дело 29.4.2021 14:26 В Праге прекратили изучение документации по «Спутнику V»