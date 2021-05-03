|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин провел переговоры с Эрдоганом
17:20
Фото: livejournal.com
Глава российского государства Владимир Путин во время телефонной беседы с иностранным коллегой допустил скорое начало поставок вакцины против коронавируса "Спутника V" в Турцию.
Как информирует пресс-служба Кремля, это может произойти в течение мая.
Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры двух государств, в частности, обсуждали перспективы взаимодействия в области совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции. Российский лидер выразил готовность в ближайшее время начать поставки "Спутника V" в Турцию. Препарат может быть направлен эту страну уже в течение мая, передает пресс-служба Кремля.
Эрдоган выразил благодарность российскому руководству за содействие, оказанное в борьбе с пандемией. Представитель официальной Анкары подчеркнул, что противоэпидемические меры будут способствовать кардинальному улучшению обстановки. После чего удастся "возобновить двусторонние связи в туристической сфере", добавил турецкий лидер.
Ранее в Анкаре разрешили к экстренному применению вакцину "Спутник V", которая создана в РФ. Турция стала 63-м по счету государством, зарегистрировавшим этот препарат. Эрдоган при этом выразил готовность в случае необходимости начать переговоры с российским коллегой о начале поставок препарата из РФ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|