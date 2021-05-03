Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин провел переговоры с Эрдоганом

17:20

Фото: livejournal.com



Глава российского государства Владимир Путин во время телефонной беседы с иностранным коллегой допустил скорое начало поставок вакцины против коронавируса "Спутника V" в Турцию.



Как информирует пресс-служба Кремля, это может произойти в течение мая.



Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры двух государств, в частности, обсуждали перспективы взаимодействия в области совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции. Российский лидер выразил готовность в ближайшее время начать поставки "Спутника V" в Турцию. Препарат может быть направлен эту страну уже в течение мая, передает пресс-служба Кремля.



Эрдоган выразил благодарность российскому руководству за содействие, оказанное в борьбе с пандемией. Представитель официальной Анкары подчеркнул, что противоэпидемические меры будут способствовать кардинальному улучшению обстановки. После чего удастся "возобновить двусторонние связи в туристической сфере", добавил турецкий лидер.



Ранее в Анкаре разрешили к экстренному применению вакцину "Спутник V", которая создана в РФ. Турция стала 63-м по счету государством, зарегистрировавшим этот препарат. Эрдоган при этом выразил готовность в случае необходимости начать переговоры с российским коллегой о начале поставок препарата из РФ.



Автор: Злата Богатова

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