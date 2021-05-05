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В Забайкалье расследуют тройное убийство
5.5.2021 17:44
Фото: vk.com
Житель одного из населенных пунктов Забайкальского края убил трех человек, а затем покончил с собой, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на СУ СКР по региону.
В ведомстве пояснили, что уже возбуждено уголовное дело по факту инцидента.
По версии следствия, в среду житель села Жидка совершил тройное убийство из-за неприязненных отношений. Сначала мужчина 1986 г.р. застрелил 26-летнюю сожительницу и ее 18-летнего брата, после чего расправился со своим ровесником. Какая связь была между нападавшим и погибшим мужчиной 1986 г.р., пока не уточняется.
Представители СКР пояснили, что злоумышленник покончил с собой. Обстоятельства случившегося выясняют следователи Нерчинского межрайонного следственного отдела и полицейские. Кроме того, в населенный пункт прибыли следователи-криминалисты из краевого СУ. Расследование продолжается.
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