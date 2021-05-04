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Иск Навального к Пескову рассмотрят 27 мая
16:12
Фото: vk.com
Столичный Пресненский суд принял к производству иск, поданный Алексеем Навальным к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову, передает агентство "Интерфакс".
В заявлении оппозиционера говорится о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Со ссылкой на пресс-службу суда отмечается, что иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента РФ Дмитрию Пескову начнут рассматривать 27 мая.
Это исковое заявление оппозиционера является уже вторым. Первое подавалось в ноябре прошлого года, его затем возвратили в связи с наличием процессуальных недостатков. Претензии у Навального возникли после высказываний Пескова 1 октября 2020 года, когда официальный представитель Кремля говорил о возможном сотрудничестве оппозиционера с западными спецслужбами.
В конце марта Песков назвал оппозиционера "гражданином противного ему мировоззрения". Ничем не отличаясь от других россиян, Навальный обязан нести ответственность в соответствии с законодательством РФ, заявил тогда официальный представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о том, "выгодно ли власти было сажать Навального", Песков пояснил, что стоило бы изменить формулировку. По словам Пескова, речь идет о том, выгодно ли российским властям терпеть одного гражданина, оставался на свободе, имея при этом два условных срока.
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