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Песков считает Навального «гражданином противного ему мировоззрения»
10:39
Фото: livejournal.com
Алексей Навальный ничем не отличается от других граждан РФ, и потому он должен нести ответственность за содеянное в соответствии с российским законодательством, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На эту тему пресс-секретарь президента России высказался в интервью "Аргументам и фактам".
Как заявил Дмитрий Песков, Алексея Навального можно считать нетипичным из-за его мировоззрения. Официальный представитель Кремля при этом отметил, что ему противны взгляды Навального. Вместе с тем, он ничем не отличается от других российских граждан, и потому должен отвечать за свои деяния по закону, подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь президента предложил переформулировать заданный ему вопрос о том, "выгодно ли власти было сажать Навального". Песков пояснил, что лучше было бы спрашивать, выгодно ли властям терпеть одного россиянина, имевшего два условных срока и ходившего на свободе. В России каждый год отправляются за решетку более 10 тыс. человек, которые получают второе условное наказание. При этом Навальный, два раза осужденный за хищения, "оставался на воле", добавил официальный представитель Кремля.
Напомним, 2 февраля столичный Симоновский суд удовлетворил ходатайство, которое было подано региональным УФСИН о замене Навальному условного наказания. В результате оппозиционер по т.н. "делу Ив Роше" был приговорен к 3,5 годам заключения с отбыванием в колонии общего режима. Позднее вердикт оставил в силе Мосгорсуд.
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