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В Кирове скончалась женщина, которую придавило упавшим забором
5.5.2021 15:17
Фото: bloknot-novorossiysk.ru
Следственные органы проводят проверку по факту смерти пожилой жительницы Кирова, которая была доставлена в больницу накануне, 4 мая.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, на пожилую женщину рухнул забор из профнастила.
ЧП случилось в минувший вторник, 4 мая, примерно в 14.00, около дома № 72 по улице Дерендяева. Оказавшаяся там 79-летняя женщина получила тяжелые травмы и переломы, когда сильным порывом ветра на нее обрушило забор из профнастила.
Пострадавшую незамедлительно госпитализировали. Однако повреждения оказались смертельными. В ведомстве сообщили, что женщина скончалась в больнице, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.
Известно, что рухнувший забор окружал строительный объект ООО "Биохимтрейд". Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по итогам доследственной проверки, пояснили в ведомстве.
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