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В Абхазии после 40 дней лечебного голодания умер блогер из РФ
5.5.2021 10:29
Фото: nh.ee
Тело российского блогера Виталия Выграновского было найдено на территории Абхазии, передает ТАСС.
Как стало известно, мужчина голодал на протяжении сорока суток в лечебных целях.
Труп блогера направили в морг судебно-медицинских экспертиз, отмечается со ссылкой на МВД республики.
В полиции пояснили, что ЧП случилось в селе Анхуа Гудаутского района. Сигнал о найденном там мертвом мужчине поступил в отдел милиции города Новый Афон в воскресенье утром. Сотрудники МВД, прибыв по указанному адресу вместе с представителями прокуратуры, обнаружили труп в одном из заброшенных домов.
По данным ведомства, явных признаков насильственной смерти выявлено не было. Известно также, что мужчина скончался, находясь в неестественной позе. Вскоре было установлено, что умерший является блогером из Краснодара, его имя Виталий Выграновский. Сорокалетний мужчина начал голодать еще до приезда в Абхазию, где продолжил эксперименты над собой. При этом блогер на своей странице признавался, что крайне ослаб, а его самочувствие ухудшилось.
Представители МВД Абхазии пояснили, что увлекавшийся йогой Выграновский в прошлом уже приезжал в регион в компании друзей. Они проживали в селе Анхуа, выбирая для этого заброшенные дома.
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