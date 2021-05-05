Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Абхазии после 40 дней лечебного голодания умер блогер из РФ

5.5.2021 10:29

Фото: nh.ee



Тело российского блогера Виталия Выграновского было найдено на территории Абхазии, передает ТАСС.



Как стало известно, мужчина голодал на протяжении сорока суток в лечебных целях.



Труп блогера направили в морг судебно-медицинских экспертиз, отмечается со ссылкой на МВД республики.



В полиции пояснили, что ЧП случилось в селе Анхуа Гудаутского района. Сигнал о найденном там мертвом мужчине поступил в отдел милиции города Новый Афон в воскресенье утром. Сотрудники МВД, прибыв по указанному адресу вместе с представителями прокуратуры, обнаружили труп в одном из заброшенных домов.



По данным ведомства, явных признаков насильственной смерти выявлено не было. Известно также, что мужчина скончался, находясь в неестественной позе. Вскоре было установлено, что умерший является блогером из Краснодара, его имя Виталий Выграновский. Сорокалетний мужчина начал голодать еще до приезда в Абхазию, где продолжил эксперименты над собой. При этом блогер на своей странице признавался, что крайне ослаб, а его самочувствие ухудшилось.



Представители МВД Абхазии пояснили, что увлекавшийся йогой Выграновский в прошлом уже приезжал в регион в компании друзей. Они проживали в селе Анхуа, выбирая для этого заброшенные дома.



Автор: Злата Богатова

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