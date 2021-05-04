Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Пуэрто-Рико боксера обвиняют в убийстве беременной любовницы

4.5.2021 21:27

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Пуэрто-Рико задержали известного спортсмена Феликса Вердехо по подозрению в причастности к жестокому убийству беременной девушки, передает ВВС.



В 2012 году боксер участвовал в Олимпийских играх в Лондоне.



После того, как стало известно о задержании 27-летнего спортсмена, по стране прошла волна массовых акций протеста. Сотни жителей Пуэрто-Рико выражали негодование в связи с положением женщин.



Об исчезновении Кейшлы Марлен Родригес стало известно в конце апреля. Тревогу забила ее сестра Берелиз Николь, которая начала распространять объявления об исчезновении человека в социальных сетях, передает портал "Чемпионат". Вскоре полиция выяснила, что сотовый Родригес в последний раз подавал сигнал неподалеку от места проживания спортсмена.



По версии следствия, Феликс Вердехо был женат, но позволял себе встречаться и с другими женщинами. Супруга при этом имела представление о его привычках. Узнав о беременности подруги, боксер пытался заставить ее сделать аборт. Однако Родригес категорически отказывалась идти на такой шаг.



Когда сыщики просматривали записи уличных камер видеонаблюдения, они зафиксировали, как с одного из мостов Сан-Хосе сбросили тело. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что девушку пытались изуродовать, чтобы затруднить опознание. Но полицейским удалось установить личность погибшей, это была Родригес. Личность установили по зубам и татуировке. Изображение бриллианта влюбленная девушка оставила на своем теле в честь спортсмена.



Вскоре боксер начал давать признательные показания. По его словам, он ударил любовницу, как только она села в его автомобиль. Потерявшую сознание девушку накачали наркотиками, а потом скинули с моста в воду. Вердехо действовал не один, его сообщника также задержали. Мужчина добавил, что спортсмен еще и стрелял в жертву, намереваясь усложнить процесс идентификации.



На текущий момент спортсмену уже предъявили обвинения по целому ряду статей - угон автомобиля, похищение человека с последующим убийством, убийстве нерожденного ребенка. С учетом всех отягчающих факторов и огромного общественного резонанса, у Вердехо есть все шансы получить максимальное наказание в виде пожизненного заключения, пишут зарубежные СМИ.



Ранее власти Бразилии досрочно выпустили на свободу футболиста Бруно Фернандеса. Первоначально спортсмен, скормивший любовницу псам, был осужден на двадцать два года тюрьмы. В общей сложности он провел за решеткой лишь семь лет, назвав этот период достаточным наказанием.



Преступление, жертвой которого стала порнозвезда Элиза Самудио, было совершено в 2010 году. Женщина погибла через четыре месяца после рождения ребенка. Заявив, что отцом младенца является футболист, она потребовала алиментов. В результате Бруно убил бывшую подругу, а расчлененное тело скормил псам.



Автор: Злата Богатова

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