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В Буркина-Фасо исламисты атаковали деревню, есть жертвы
4.5.2021 16:07
Фото: amazonaws.com
Около тридцати человек стали жертвами нападения исламистов на деревню на востоке Буркина-Фасо, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности страны. Местные власти официально при этом пока официально подтвердили гибель лишь десяти жителей, отмечает агентство.
По данным Reuters, сведения о примерно тридцати погибших приводят сразу четыре источника в службах безопасности Буркина-Фасо. Количество раненых уточняется.
В последние несколько лет это западно-африканское государство превратилась в эпицентр деятельности различных террористических группировок. В частности, в восточных районах становятся все более активными боевики "Исламского государства в Большой Сахаре" (одна из структур запрещенного в России экстремистского "Исламского государства") и "Ансар уль-Ислам".
Ранее власти ДР Конго объявили осадное положение из-за бандформирований. Как сообщил глава этого африканского государства Феликс Чисекеди, меры будут действовать в административных пределах провинций Итури и Южное Киву, где угроза местному населению наиболее высока.
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