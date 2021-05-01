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Власти ДР Конго объявили осадное положение из-за бандформирований


1.5.2021 13:29
Феликс ЧисекедиФото: graphic.com.gh
Феликс Чисекеди

На территории двух регионов Демократической Республики Конго (ДРК) объявлено осадное положение. Как сообщил глава этого африканского государства Феликс Чисекеди, меры обусловлены высокой угрозой нападения вооруженных группировок.

Президент страны сделал соответствующее заявление на своей странице в Twitter. Как пояснил глава ДРК, режим осадного положения начинает действовать в административных пределах провинций Итури и Южное Киву. По словам Феликса Чисекеди, для жителей этих областей сейчас представляют большую угрозу вооруженные незаконные бандформирования.

ВС страны начали операцию по ликвидации боевиков в октябре прошлого года. Основные действия силовиков направлены против членов террористической исламистской группировки, которая проявляет активность на территории провинции Северное Киву, граничащей с Руандой и Угандой.

22 февраля 2021 года боевики атаковали колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы. Жертвами вооруженного нападения тогда стали три человека, включая итальянского посла в ДР Конго Луку Аттаназио.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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