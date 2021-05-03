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Задержан китаец, продавший сына ради путешествий
3.5.2021 15:44
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Китая задержали мужчину, который продал двухлетнего сына почти за 2 млн рублей, а потом отправился в путешествие с новой женой.
Как стало известно, ребенка передали дяде, сообщает South China Morning Star.
Жителя Китая по фамилии Се задержали по подозрению в продаже собственного сына. По версии правоохранителей, мужчина передал незнакомым людям своего двухлетнего ребенка, а потом отправился путешествовать в компании новой жены.
Со ссылкой на источники в полиции отмечается, что Се получил опеку над малышом после развода. Вскоре мужчина, часто ссорившийся со своей второй супругой из-за двухлетнего сына, задумался о сомнительной сделке. Он решил поправить свое материальное положение, заодно избавившись от сложностей, связанных с воспитанием мальчика.
Первоначально Се оставил малыша у своего брата, т.к. ездил работать в другой город, выяснили китайские полицейские. Забрав ребенка якобы для встречи с его матерью, мужчина передал мальчика бездетной паре, получив от этой семьи около 158 тысяч юаней (свыше 1,8 млн рублей).
Вырученные за собственного сына деньги Се уже успел потратить на путешествие. Сигнал в полицию поступил от дяди, обеспокоившегося судьбой мальчика. Вскоре после этого злоумышленника разыскали на территории провинции Чжэцзян. В последних числах апреля ребенок возвратился к дяде.
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