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В Южной Корее растет число умерших после вакцинации
3.5.2021 12:16
Фото: smi2.net
За минувшие сутки на территории Южной Кореи еще более полутора тысяч человек были вакцинированы против COVID-19.
Как сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на собственные источники, в последний день в стране зафиксировали рекордное количество выявленных побочных реакций после прививки - 121 случай.
В общей сложности в Южной Корее за период с начала вакцинации зарегистрировали свыше 16,6 тыс. случаев возникновения нежелательных последствий. Число смертельных исходов среди тех, кто не так давно поставил прививку, возросло до 82 человек.
По данным официальной статистики, первую дозу вакцины успели получить почти 3,4 млн жителей страны. В итоге уровень вакцинации в Южной Корее на текущий момент составяет уже 6,6%. Известно также, что более половины пациентов (1,82 млн) были вакцинированы с использованием препарата AstraZeneca, а остальные — средством Pfizer.
Осенью прошлого года власти Южной Кореи подтвердили сведения о смерти 59 человек, которые незадолго до этого были привиты от гриппа. Несмотря на рост количества умерших, темпы массовой вакцинации населения было решено не приостанавливать.
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