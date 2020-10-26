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В Южной Корее 59 человек умерли после вакцинации от гриппа
26.10.2020 12:35
Фото: kapital.kz
Почти шестьдесят человек скончались в Южной Корее после того, как им была поставлена прививка от гриппа.
Несмотря на рост количества умерших, власти намерены продолжать массовую вакцинацию населения.
Как передает KBS, на текущий момент в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний подтвердили сведения о пятидесяти девяти умерших. Большинство тех, кто скончался после прививки от гриппа, являлись людьми пожилого возраста.
В частности, среди умерших было двадцать шесть человек, перешагнувших 80-летний рубеж, и столько же - возраста от 70 до 79 лет.
Представители управления, сообщив о числе летальных исходов, подчеркнули, что вероятность смертей от вакцинации крайне низкая. Поэтому осуществление масштабной программы по вакцинации населения от гриппа приостанавливаться не будет.
Ранее власти Южной Кореи подтвердили информацию о смерти 17 человек, которым были сделаны прививки.
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