Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Туркмении установили бюст Юрию Гагарину

2.5.2021 17:04

Фото: миамир.рф



Бюст первого советского космонавта Юрия Гагарина появился в Туркмении, передает пресс-служба посольства в РФ Ашхабаде.



Торжественное мероприятие, посвященное открытию, состоялось в отделе образования, науки и культуры дипломатической миссии.



Церемония была организована 30 апреля, ее приурочили к 60-летию со дня первого полета человека в космос. Участниками официального мероприятия стали отечественные дипломаты во главе с послом РФ Александром Блохиным, а также представители руководства Туркмении.



Около месяца назад памятник в честь Юрия Гагарина был открыт в Тунисе. Бюст первого покорителя космоса появился в штаб-квартире компании Telnet, расположенной в столице этого североафриканского государства. Памятник из бронзы тунисцам передал в дар международный благотворительный фонд "Диалог культур — единый мир". Содействие в организации установки оказывали и российские дипломаты.



В ноябре прошлого года доставленный из Москвы бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина установили на западе Южно-Африканской Республики. Как сообщали тогда представители Генконсульства РФ в Кейптауне, которое выступало в качестве инициатора, бюст изготовили по эскизу другого советского космонавта — Алексея Леонова.



Автор: Злата Богатова

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