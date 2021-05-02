ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трех человек ищут у побережья Сахалина
Трех человек ищут у побережья Сахалина
Отец Бритни Спирс заявил о деменции у его дочери
Отец Бритни Спирс заявил о деменции у его дочери
Под Мурманском три рыбака погибли во время шторма
Под Мурманском три рыбака погибли во время шторма
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Дачников могут наказать за одуванчики и мяту на участкахДачников могут наказать за одуванчики и мяту на участках
Бразилию назвали гигантской лабораторией по выведению новых штаммов COVID-19Бразилию назвали гигантской лабораторией по выведению новых штаммов COVID-19
В Волгограде простились с погибшими в ДТП юными баскетболисткамиВ Волгограде простились с погибшими в ДТП юными баскетболистками
Пушилин предрек резню после изменения Минских соглашенийПушилин предрек резню после изменения Минских соглашений
В Финляндии от неизвестного наркотика скончались 10 человекВ Финляндии от неизвестного наркотика скончались 10 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Туркмении установили бюст Юрию Гагарину


2.5.2021 17:04
В Туркмении установили бюст Юрию ГагаринуФото: миамир.рф

Бюст первого советского космонавта Юрия Гагарина появился в Туркмении, передает пресс-служба посольства в РФ Ашхабаде.

Торжественное мероприятие, посвященное открытию, состоялось в отделе образования, науки и культуры дипломатической миссии.

Церемония была организована 30 апреля, ее приурочили к 60-летию со дня первого полета человека в космос. Участниками официального мероприятия стали отечественные дипломаты во главе с послом РФ Александром Блохиным, а также представители руководства Туркмении.

Около месяца назад памятник в честь Юрия Гагарина был открыт в Тунисе. Бюст первого покорителя космоса появился в штаб-квартире компании Telnet, расположенной в столице этого североафриканского государства. Памятник из бронзы тунисцам передал в дар международный благотворительный фонд "Диалог культур — единый мир". Содействие в организации установки оказывали и российские дипломаты.

В ноябре прошлого года доставленный из Москвы бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина установили на западе Южно-Африканской Республики. Как сообщали тогда представители Генконсульства РФ в Кейптауне, которое выступало в качестве инициатора, бюст изготовили по эскизу другого советского космонавта — Алексея Леонова.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

На ЧМ по шашкам польская спортсменка убрала флаг в знак солидарности с россиянкойНа ЧМ по шашкам польская спортсменка убрала флаг в знак солидарности с россиянкой
В Приморье задержан подозреваемый в убийстве подросткаВ Приморье задержан подозреваемый в убийстве подростка
Россия направила в Индию два самолета с гуманитарным грузомРоссия направила в Индию два самолета с гуманитарным грузом
В Ингушетии нашли тайник с оружиемВ Ингушетии нашли тайник с оружием
Песков: Россия не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи»Песков: Россия не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи»

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru