|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Туркмении установили бюст Юрию Гагарину
2.5.2021 17:04
Фото: миамир.рф
Бюст первого советского космонавта Юрия Гагарина появился в Туркмении, передает пресс-служба посольства в РФ Ашхабаде.
Торжественное мероприятие, посвященное открытию, состоялось в отделе образования, науки и культуры дипломатической миссии.
Церемония была организована 30 апреля, ее приурочили к 60-летию со дня первого полета человека в космос. Участниками официального мероприятия стали отечественные дипломаты во главе с послом РФ Александром Блохиным, а также представители руководства Туркмении.
Около месяца назад памятник в честь Юрия Гагарина был открыт в Тунисе. Бюст первого покорителя космоса появился в штаб-квартире компании Telnet, расположенной в столице этого североафриканского государства. Памятник из бронзы тунисцам передал в дар международный благотворительный фонд "Диалог культур — единый мир". Содействие в организации установки оказывали и российские дипломаты.
В ноябре прошлого года доставленный из Москвы бюст первого в мире космонавта Юрия Гагарина установили на западе Южно-Африканской Республики. Как сообщали тогда представители Генконсульства РФ в Кейптауне, которое выступало в качестве инициатора, бюст изготовили по эскизу другого советского космонавта — Алексея Леонова.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|