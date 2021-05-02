Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На востоке Китая 11 человек стали жертвами урагана

2.5.2021 14:26

Фото: pershij.com



Власти китайской провинции Цзянсу на востоке страны сообщают о гибели одиннадцати жертвах непогоды, обрушившейся на регион.



Ранения получили не менее ста местных жителей, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление экстренных служб КНР.



Как стало известно, во власти мощного урагана, сопровождавшегося грозой и выпадением града, оказался город Наньтун. По данным синоптиков, скорость порывов ветра достигала уровня 45 м/с. В результате были повалены многочисленные деревья, прервана работа местных линий электропередачи, повреждены различные строения и транспортные средства.



В районе бедствия находилось порядка трех тысяч человек. После прогноза метеорологов власти объявили о начале экстренной эвакуации, но без пострадавших не обошлось. Сейчас в городе продолжаются мероприятия по устранению последствий стихийного бедствия.



Автор: Злата Богатова

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