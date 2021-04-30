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ВОЗ: число зараженных COVID-19 в мире превысило 150 млн
30.4.2021 20:47
Фото: prom.st
За минувшие сутки на нашей планете было зафиксировано еще почти 900 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С начала пандемии в мире было выявлено уже более 150 млн человек, инфицированных COVID-19.
Наибольшее количество лабораторно подтвержденных случаев заражения по состоянию на 30 апреля зарегистрировали в Соединенных Штатах — 31 889 171, сообщает ВОЗ. Затем идут Индия (18 762 976), Бразилия (14 521 289) и Франция (5 505 700), а также Россия (4 805 288).
За последние сутки свыше 45% от всех новых случаев инфицирования пришлись на Юго-Восточную Азию, включая Индию, где было выявлено еще почти 403 тыс. заболевших.
В общей сложности в мире были заражены COVID-19 уже 150 110 310 человек, скончались 3 158 792 инфицированных коронавирусом, указано в сообщении ВОЗ. За последний день во всех странах зафиксировали 878 386 новых пациентов и 14 572 летальных исходов.
Ранее в Анкаре разрешили к экстренному применению вакцину "Спутник V", которая создана российскими специалистами. На текущий момент Турция является 63-м государством, зарегистрировавшим этот препарат против коронавирусной инфекции.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность в случае необходимости начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным о возможных поставках препарата.
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