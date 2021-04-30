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В Чехии прошли акции протеста против президента


30.4.2021 14:43
В Чехии прошли акции протеста против президентаФото: lentka.com

Несколько тысяч человек вышли в минувший четверг на улицы Праги и других чешских городов, чтобы выразить недовольство действиями президента страны Милоша Земана.

Как передает Associated Press, в столице протестующие собрались на центральной Вацлавской площади.

По данным агентства, участники протестной акции были в масках и старались соблюдать "социальную" дистанцию. Подобные мероприятия прошли и в других городах Чехии.

Протестующие обвиняли президента Чехии Милоша Земана в государственной измене и требовали от парламента выдвинуть соответствующие обвинения. Недовольство было вызвано недавним заявлением политика об отсутствии сведений о "российских агентах" во Врбетице, когда там происходили взрывы на складе боеприпасов.

Ранее в парламенте Чехии уже заявили о намерении рассмотреть возможность конституционной жалобы на президента страны из-за его обращения к согражданам. Спикер верхней палаты Милош Выстрчил указал, что глава государства мог рассекретил закрытую информацию.

25 апреля Милош Земан обратился к согражданам по поводу расследования взрывов на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Чешский лидер, в частности, сообщил, что за несколько прошедших лет контрразведка республики даже в секретных документах никогда не упоминала о присутствии в этом деле каких-либо "российских агентов".

Автор: Злата Богатова

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