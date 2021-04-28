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В Петербурге задержали двух подозреваемых в убийстве 20-летней давности
28.4.2021 15:47
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали двух мужчин по подозрению в причастности к убийству, совершенному в 90-е годы прошлого века.
Как передает пресс-служба регионального СУ СКР, жертвой преступления стал водитель грузовика, перевозивший похищенный цветной металл.
По данным ведомства, фигурантами уголовного дела оказались мужчины 55 и 53 лет. Оба были задержаны накануне, 27 апреля. Сейчас решается вопрос об их аресте и предъявлении обвинения.
Личности подозреваемых были установлены благодаря показаниям мужчины, который в настоящее время отбывает наказание за совершение особо тяжкого преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.
Согласно материалам уголовного дела, убийство было совершено 20 июля 1999 года на территории Пушкинского района Северной столицы. По версии следствия, двое соучастников напали с ножом водителя грузовика. Мужчина, чинивший в тот момент свой автомобиль, скончался на месте от множественных ранений. После этого подозреваемые сбросили тело своей жертвы в придорожную канаву.
Как уточняет пресс-служба регионального главка МВД, погибший мужчина управлял машиной, которая перевозила цветной металл, похищенный нападавшими совместно с неустановленными лицами.
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