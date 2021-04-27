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В США создана система, убивающая SARS-Cov-2 менее чем за секунду
27.4.2021 21:03
Фото: vk.com
Ученым Техасского университета A&M удалось разработать экспериментальную систему, способную менее чем за секунду полностью нейтрализовать SARS-CoV-2.
В основе метода - воздействие высокой температуры, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу научного учреждения.
В прошлом, когда проводились другие исследования, длительность эксперимента составляла от одной до двадцати минут, а этом было одновременно трудным и дорогостоящим процессом. В результате американских ученых попросили изучить возможность термического уничтожения коронавируса за более короткое время. Запрос был направлен одной из корпораций США, название которой не уточняется.
В результате техасские специалисты создали установку в виде трубки из нержавеющей стали. Раствор, в котором содержался коронавирус, прогоняли через нее, и одна секция при этом сначала нагревалась, а затем быстро охлаждалась.
Исследователи установили, что при нагревании раствора примерно до 72 градусов по Цельсию за половину секунды, титр вируса или количество вируса в жидкости падает в 100 тыс. раз, а этого достаточно, чтобы нейтрализовать возбудитель и предотвратить его передачу.
Теперь американские ученые работают над созданием микрожидкостного тестового чипа. С его помощью специалисты рассчитывают еще быстрее термически обрабатывать опасные вирусы. Предполагается, что разработка в будущем сможет применяться в различных действующих системах - вентиляции, кондиционирования и отопления.
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