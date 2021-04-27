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Минкультуры вернуло Доронину к руководству МХАТом имени Горького
27.4.2021 13:19
Фото: dom-lady.ru
Министерство культуры РФ скорректировало устав Московского художественного академического театра имени М. Горького после того, как деятельности организации были выявлены нарушения.
Руководство теперь будут осуществлять директор и президент, которым является народная артистка СССР Татьяна Доронина.
Ранее устав МХАТа предполагал, что руководство осуществляет назначаемый Министерством культуры худрук. Художественный руководитель в будущем будет назначаться директором по согласованию с ведомством, передает агентство "Интерфакс". Врио директора МХАТа сейчас является Олег Михайлов. Пост худрука продолжает занимать Эдуард Бояков, пришедший в театр в конце 2018 года.
По итогам проверки в работе театра были зафиксированы серьезные нарушения, связанные с использованием федерального имущества и расходованием средств на оплату труда. Кроме того, нарушения допускались в использовании президентского гранта и выполнении госзадания, а также при осуществлении госзакупок и ремонта. Результаты об итогах проверки и выявленных проблемах Минкультуры передало в Генпрокуратуру.
Боякову поручили устранить все указанные нарушения, а затем отчитаться Минкультуры о предпринятых действиях. В целях исключения повторения таких ситуаций в ведомстве приняли решение об изменении устава культурной организации. Прокомментировав ситуацию, в театре отметили, что для худрука и его заместителя Захара Прилепина, как и для труппы и административных сотрудников "ничего не меняется". Все финансово-хозяйственные и организационные вопросы будет решать и.о. исполняющего директора Олег Михайлов.
Напомним, с 1987 года руководителем горьковского МХАТа являлась Татьяна Доронина. В декабре 2018 года пост худрука занял режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Спустя полгода артисты потребовали восстановления Дорониной. Вскоре после этого актриса обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию во МХАТе.
Беседа состоялась после торжественной церемонии вручения госнаград в ноябре 2019 года, когда артистка была удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. В беседе с главой государства Доронина тогда выражала обеспокоенность по поводу того, что многие члены труппы остались без ролей и потеряли надбавки.
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