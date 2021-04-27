ИнтерНовости - новости в стране и мире
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонии
Блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонии
В Мексике 8 человек погибли в перестрелке
В Мексике 8 человек погибли в перестрелке
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Власти Болгарии заподозрили россиян в причастности к взрывам на оружейных складахВласти Болгарии заподозрили россиян в причастности к взрывам на оружейных складах
Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с ПутинымЗеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с Путиным
Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должниковКонституционный суд разрешил изымать единственное жилье у должников
Блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонииБлогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонии
В США создана система, убивающая SARS-Cov-2 менее чем за секундуВ США создана система, убивающая SARS-Cov-2 менее чем за секунду

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Минкультуры вернуло Доронину к руководству МХАТом имени Горького


27.4.2021 13:19
Минкультуры вернуло Доронину к руководству МХАТом имени ГорькогоФото: dom-lady.ru

Министерство культуры РФ скорректировало устав Московского художественного академического театра имени М. Горького после того, как деятельности организации были выявлены нарушения.

Руководство теперь будут осуществлять директор и президент, которым является народная артистка СССР Татьяна Доронина.

Ранее устав МХАТа предполагал, что руководство осуществляет назначаемый Министерством культуры худрук. Художественный руководитель в будущем будет назначаться директором по согласованию с ведомством, передает агентство "Интерфакс". Врио директора МХАТа сейчас является Олег Михайлов. Пост худрука продолжает занимать Эдуард Бояков, пришедший в театр в конце 2018 года.

По итогам проверки в работе театра были зафиксированы серьезные нарушения, связанные с использованием федерального имущества и расходованием средств на оплату труда. Кроме того, нарушения допускались в использовании президентского гранта и выполнении госзадания, а также при осуществлении госзакупок и ремонта. Результаты об итогах проверки и выявленных проблемах Минкультуры передало в Генпрокуратуру.

Боякову поручили устранить все указанные нарушения, а затем отчитаться Минкультуры о предпринятых действиях. В целях исключения повторения таких ситуаций в ведомстве приняли решение об изменении устава культурной организации. Прокомментировав ситуацию, в театре отметили, что для худрука и его заместителя Захара Прилепина, как и для труппы и административных сотрудников "ничего не меняется". Все финансово-хозяйственные и организационные вопросы будет решать и.о. исполняющего директора Олег Михайлов.

Напомним, с 1987 года руководителем горьковского МХАТа являлась Татьяна Доронина. В декабре 2018 года пост худрука занял режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Спустя полгода артисты потребовали восстановления Дорониной. Вскоре после этого актриса обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию во МХАТе.

Беседа состоялась после торжественной церемонии вручения госнаград в ноябре 2019 года, когда артистка была удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. В беседе с главой государства Доронина тогда выражала обеспокоенность по поводу того, что многие члены труппы остались без ролей и потеряли надбавки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Индонезии ищут затонувшую подводную лодкуВ Индонезии ищут затонувшую подводную лодку
В Сирии военные отразили атаку диверсионной группы боевиковВ Сирии военные отразили атаку диверсионной группы боевиков
Петербургский нефролог Земченков отказался от признания в убийстве супругиПетербургский нефролог Земченков отказался от признания в убийстве супруги
В Ленобласти в ДТП погиб маленький ребенокВ Ленобласти в ДТП погиб маленький ребенок
Власти Турции объявили круглосуточный комендантский часВласти Турции объявили круглосуточный комендантский час

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru