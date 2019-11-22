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Доронина обратилась к Путину с просьбой вмешаться в ситуацию во МХАТе
22.11.2019 22:10
Фото: rostov.ru
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к главе РФ с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся сейчас в театре, передает РИА Новости.
Как стало известно, Владимир Путин беседовал с актрисой около сорока минут.
Выдающаяся советская и российская актриса Татьяна Доронина обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию, которая сложилась сейчас в МХАТе, после торжественной церемонии вручения госнаград. Артистка была удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Как сообщил актер Андрей Чубченко, сопровождавший на церемонии президента МХАТа, в беседе с Владимиром Путиным артистка выразила обеспокоенность по поводу того, что многие члены труппы остались без ролей и потеряли надбавки. Без них заработок актеров равен лишь двадцати пяти тысячам рублей, отметила Татьяна Доронина.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт беседы. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера агентству, во время этого разговора поднималась тема, входящая в зону ответственности Министерства культуры.
Минувшим летом труппа театра, записав видеообращение, потребовала вернуть Татьяну Доронину на должность художественного руководителя. Как отмечала тогда актриса Лидия Матасова, Народную артистку СССР по сути тогда обманули, ее попросту вынудили "подписать соглашение об уходе". После того, как Татьяне Дорониной было предложено стать почетным президентом, пост худрука-директора занял режиссер Эдуард Бояков.
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