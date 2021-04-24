ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин подписал указ о мерах против недружественных государств
Путин подписал указ о мерах против недружественных государств
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей
Российские химики разработали капсулы для лекарств в форме пельменей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Земан: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во ВрбетицеЗеман: разведка Чехии не сообщала об «агентах России» во Врбетице
СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в МосквеСМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве
Премьер Армении заявил, что подает в отставкуПремьер Армении заявил, что подает в отставку
В Москве стартует программа «Миллион призов» для вакцинировавшихся пенсионеровВ Москве стартует программа «Миллион призов» для вакцинировавшихся пенсионеров
Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»Байден призовет G7 надавить на Пекин из-за «эксплуатации уйгуров»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Бразилии примут решение об импорте «Спутника V»


24.4.2021 16:08
В Бразилии примут решение об импорте «Спутника V»Фото: wildrome.ru

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) намерено рассмотреть вопрос об одобрении закупки у России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".

Как указано в сообщении на официальном сайте организации, решение будет принято 26 апреля.

Дата назначена после вердикта Федерального верховного суда Бразилии, который предоставил национальному регулятору возможность определиться с вопросом импорта препарата до конца апреля.

Ранее Anvisa направило в суд заявление с просьбой продлить рассмотрение заявки на ввоз в Бразилию вакцины "Спутник V". Регулятор указывал, что якобы не располагает достаточной информацией о свойствах препарата - качестве, эффективности и безопасности.

Вместе с тем, бразильские специалисты ранее получили все необходимые сведения от коллег из Аргентины, которые передали им документацию по препарату.

По данным ВОЗ, в последние недели Бразилия, как и Индия, где уже третий день подряд фиксируется рекордное число зараженных COVID, входит в число стран с наиболее напряженной эпидемиологической обстановкой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Музыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и ПекинеМузыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и Пекине
В Татарстане найдено тело ижевчанина, застрелившего в магазине бывшую сожительницуВ Татарстане найдено тело ижевчанина, застрелившего в магазине бывшую сожительницу
Собянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусомСобянин заявил об ухудшении в Москве ситуации с коронавирусом
В Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсовВ Египте 8 человек погибли, более 100 пострадали при сходе поезда с рельсов
Двух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФДвух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru