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В Бразилии примут решение об импорте «Спутника V»
24.4.2021 16:08
Фото: wildrome.ru
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) намерено рассмотреть вопрос об одобрении закупки у России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".
Как указано в сообщении на официальном сайте организации, решение будет принято 26 апреля.
Дата назначена после вердикта Федерального верховного суда Бразилии, который предоставил национальному регулятору возможность определиться с вопросом импорта препарата до конца апреля.
Ранее Anvisa направило в суд заявление с просьбой продлить рассмотрение заявки на ввоз в Бразилию вакцины "Спутник V". Регулятор указывал, что якобы не располагает достаточной информацией о свойствах препарата - качестве, эффективности и безопасности.
Вместе с тем, бразильские специалисты ранее получили все необходимые сведения от коллег из Аргентины, которые передали им документацию по препарату.
По данным ВОЗ, в последние недели Бразилия, как и Индия, где уже третий день подряд фиксируется рекордное число зараженных COVID, входит в число стран с наиболее напряженной эпидемиологической обстановкой.
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