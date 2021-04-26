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В Сомали идет перестрелка у дворца президента
26.4.2021 13:09
Фото: topwar.ru
Интенсивная перестрелка продолжается рядом в Сомали около президентского дворца, передает радиостанция Dalsan.
Мятежникам удалось взять под свой контроль несколько районов столицы страны - Могадишо.
Мятежные подразделения ВС Сомали ранее вошли в столицу с северной стороны. Вскоре после этого им удалось установить контроль над несколькими районами Могадишо, в частности, Караном, Хеливой и Якшидом.
Кроме того, в районе Вабари нападавшие захватили полицейский участок. Силовики, противостоящие мятежникам, начали применять тяжелое вооружение. По данным ряда источников, это происходит с обеих сторон.
Накануне вечером рядом с президентским дворцом, известным как "Вилла Сомали", началась интенсивная перестрелка, сообщают местные СМИ.
В середине апреля силами национальной армии Сомали был ликвидирован лагерь боевиков, которые намеревались совершить ряд террористических атак в штате Хиршабель. В ходе спецоперации были уничтожены двадцать пять членов экстремистской группировки "аш-Шабаб" (деятельность этой организации в России запрещена).
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