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В Ленобласти в ДТП погиб маленький ребенок


26.4.2021 12:06
В Ленобласти в ДТП погиб маленький ребенокФото: vk.com

Ребенок 2019 г.р. погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Три человека пострадали и попали в больницу, уточнили в полиции.

Смертельная авария случилась на трассе "Кола" в Кировском районе Ленобласти. В результате ДТП с участием трех машин погиб находившийся в одной из них ребенок 2019 г.р.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashqai потерял управление, когда пытался совершить обгон. В результате он допустил столкновение машиной МАН, двигавшейся в том же направлении. Затем предполагаемый виновник аварии оказался на встречной полосе, где врезался в Chevrolet Lanos.

Погибший ребенок ехал на заднем сиденье Chevrolet Lanos, в детском кресле. От полученных травм он скончался на месте. Водителя этой машины и его пассажира 1996 г.р. доставили в больницы с тяжелыми повреждениями.

Водитель Nissan Qashqai также был экстренно госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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