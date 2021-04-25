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Премьер-министр Индии сообщил о «коронавирусном шторме», потрясшем страну
09:33
Фото: rtyva.ru
Жителям Индии остро необходима вакцинация от COVID-19, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в своем обращении к согражданам.
По словам политика, Индию потряс "коронавирусный шторм", передает Reuters.
Как заявил Нарендра Моди, обратившись к жителям Индии, "буря потрясла" их нацию. Индийский премьер-министр напомнил о том, как народ страны был воодушевлен после успешного преодоления первой волны COVID-19.
Однако сейчас эпидемиологическая ситуация вновь существенно осложнилась. Поэтому жители страны нуждаются в вакцинации от коронавирусной инфекции, подчеркнул Моди в своей речи.
Индия сейчас является мировым лидером по суточному количеству выявленных случаев заражения. Этот показатель в стране уже несколько дней подряд превышает 300 тыс. человек.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Индия может рассчитывать на дополнительную помощь со стороны Соединенных Штатов в связи со вспышкой коронавируса.
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