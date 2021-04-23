Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Футбольные фанаты устроили массовую драку в Москве

13:37

Фото: noginsk.online



На юго-востоке Москвы зафиксирован инцидент с участием фанатов "Спартака" и ЦСКА.



Массовая драка случилась в районе Орехо-Зуевского проезда, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах столицы.



По предварительной информации, в побоище участвовали порядка полутора сотен человек, среди которых были фанаты футбольных клубов "Спартак" и ЦСКА. Сведений о точном количестве пострадавших пока нет. Как пояснил источник агентства в правоохранительных органах Москвы, среди дравшихся находились члены крупных фанатских объединений.



В полиции на запрос ТАСС пояснили, что каких-либо серьезных нарушений общественного порядка в Нижегородском районе столицы зафиксировано не было. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД РФ, не поступало ни заявлений, ни телефонограмм из медучреждений, которые бы касались получения гражданами телесных повреждений.



Сегодня, 25 апреля, на стадионе "Открытие Арена" состоится дерби между "Спартаком" и ЦСКА. Начало матча запланировано на 16:30. За обеспечение общественного порядка во время спортивной встречи будут отвечать порядка 840 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, около 730 военнослужащих Росгвардии и свыше 730 сотрудников полиции, включая представителей подразделений ОМОН. В общей сложности предполагается задействовать наряд из 2 300 силовиков.



Автор: Злата Богатова

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