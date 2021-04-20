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ВОЗ: число заболевших COVID-19 в мире растет восьмую неделю подряд
20.4.2021 13:04
Фото: deon.pl
Восьмую неделю подряд в мире фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. В общей сложности за период пандемии COVID-19 был выявлен у более чем 141,5 млн человек.
На фоне продолжающего расти количества новых инфицированных в мире увеличивается и число жертв коронавируса, констатировал глава ВОЗ. По его словам, на сегодняшний день от этого заболевания скончались уже более 3 млн человек.
Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что уровень летальных исходов, связанных с COVID-19, нарастает пятую неделю подряд.
Среди стран, за минувшую неделю вошедших в первую десятку по темпам распространения коронавирусной инфекции, упоминались Бразилия, Великобритания, Индия, Россия, США и Турция.
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