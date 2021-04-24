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В Индии третий день подряд фиксируется рекордное число зараженных COVID
24.4.2021 11:54
Фото: nur.kz
Третьи сутки подряд в Индии регистрируются рекордные показатели выявленных случаев заражения коронавирусом, передает агентство Reuters.
Со ссылкой на данные Минздрава страны сообщается, что за прошлый день COVID-19 был подтвержден у 346,7 тыс. новых пациентов.
Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, за минувшие сутки составило 2,6 тыс.
Рекордные показатели заболеваемости коронавирусом регистрируются в Индии третий день подряд. 23 апреля власти сообщили, что суточный прирост зараженных по стране составил 332 тыс. человек, а за день до этого — 314 тыс.
На текущий момент Индия находится на втором в мире общему количеству заболевших, уступая лишь Соединенным Штатам. В стране отмечается дефицит больничных коек и медицинского кислорода.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по пандемии, в общей сложности в Индии было зафиксировано уже более 16,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались 189,5 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в мире восьмую неделю подряд растет уровень заболеваемости коронавирусом. Показатели по летальным исходам, связанным с COVID-19, нарастают пятую неделю.
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