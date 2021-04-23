Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пентагон предложил Индонезии помощь в поиске пропавшей подлодки

11:08

Фото: xakep.ru



Глава Пентагона Ллойд Остина провел телефонный разговор с индонезийским министром обороны Прабово Субианто.



Как сообщили в пресс-службе американского ведомства, представитель Вашингтона предложил помощь в поисках пропавшей субмарины.



Ситуация с поисками затонувшей подлодки ВМС Индонезии обсуждалась во время телефонного разговора главы Пентагона и его иностранного коллеги. Руководитель американского оборонного министерства выразил обеспокоенность в связи с исчезновением субмарины.



Министры также говорили о возможной отправке в Индонезию самолета P-8 Poseidon ВМС Соединенных Штатов, чтобы задействовать воздушное судно в поисковой операции. Ллойд Остин предложил Правобо Субианто оказать дополнительную помощь, после чего индонезийский министр поблагодарил главу Пентагона за готовность к содействию.



Запас кислорода на пропавшей субмарине мог кончиться несколько часов назад, согласно данным, которые озвучивал начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно. По его словам, экипаж необходимо найти "до субботы, примерно до трех часов ночи".



Ранее президент Индонезии Джоко Видодо обратился к народу своей страны с призывом молиться о том, чтобы успешно завершились поиски подводной лодки Nanggala-402.



Накануне руководитель информационного центра национальной армии Индонезии Ахмад Риад рассказал о разливе нефти, который был зафиксирован у северного побережья острова Бали. Предположительно, найденные там следы топлива свидетельствуют, что Nanggala-402 затонула в районе порта Челукан Баванга.



Автор: Злата Богатова

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