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Названы самые переоцененные книги


08:14
Названы самые переоцененные книгиФото: livejournal.com

Список литературных произведений, которые россияне сочли наиболее переоцененными, возглавляет скандально известный роман "Лолита" Владимира Набокова.

Рейтинг был составлен сервисом MyBook, передает ТАСС.

Как стало известно, "Лолиту" назвали наиболее переоцененной 33% опрошенных. На втором месте оказалась книга "Война и мир". За масштабное произведение Льва Толстого проголосовали 21,9% участников опроса. Замкнул тройку "лидеров" этого необычного списка "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына (14%). В топ-5 участники исследования также включили "Анну Каренину" Льва Толстого (11%) и "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова (10,4%).

Когда речь зашла об иностранных писателях, наибольшее количество голосов набрало произведение "Над пропастью во ржи" Дэвида Джерома Сэлинджера. Следом идут "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд (17,1%) и "Очерки по психологии сексуальности" Зигмунда Фрейда (15,3%). Среди пяти книг, возглавивших список, оказались также "Вино из одуванчиков" американского писателя Рэя Брэдбери (15%) и "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира (13,6%).

Ранее был назван самый прослушиваемый поэт мира по мнению пользователей сервиса аудиокниг Storytel. Анализ провели в минувшем марте к Всемирному дню поэзии. как оказалось, наиболее востребованными сейчас можно считать творения Александра Пушкина. Среди поэтов, творчество которых также является очень популярным у современных россиян, были названы Александр Грибоедов, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Владимир Маяковский и Корней Чуковский.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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