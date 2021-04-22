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В Ираке возле лагеря военных США взорвались несколько ракет
05:16
Фото: my.ua
Неподалеку от территории лагеря Виктория, где располагаются американские военнослужащие, взорвались по меньшей мере три ракеты, сообщает ливанская телерадиостанция Al Mayadeen.
Сведений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Как стало известно, около лагеря американских военных, расположенного у международного аэропорта Багдада, взорвались несколько ракет. Какие-либо подробности случившегося официальные источники пока еще не озвучивали.
Станция Al Mayadeen не уточняет, с какой стороны вели обстрел. О своей причастности к инциденту не заявила ни одна из радикальных организаций, действующих в этом регионе Ирака, отмечает агентство Reuters.
Ранее ракетному обстрелу подверглась военная база ВВС Балад в Ираке. В результате атаки, совершенной 18 апреля, на территорию объекта упали как минимум шесть реактивных снарядов. Сведений о жертвах или пострадавших не поступало.
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