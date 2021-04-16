Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Музыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и Пекине

18:35

Фото: muzklondike.ru



Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил утверждение фрагмента Концерта для фортепиано с оркестром No 1 Петра Чайковского, который будет использоваться национальной сборной РФ как музыкальное сопровождение.



Речь идет о выступлении россиян на Олимпиадах в Токио и Пекине, передает ТАСС.



Окончился процесс согласований с МОК, который был достаточно непростым, отмечается со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России. Как отметил глава отечественной спортивной организации Станислава Позднякова, в качестве музыкального сопровождения для выступления нашей сборной на Играх в Токио и Пекине официально утвердили фрагмент произведения Петра Чайковского.



В скором времени МОК вышлет соответствующие официальные уведомления всем международным спортивным федерациям, а также проинформирует Международный паралимпийский комитет и организационные комитеты Олимпийских игр в Японии и Китае.



В минувшем феврале МОК официально утвердил название и символику, с которыми российской команде предстоит участвовать в летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.



В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил россиянам вплоть до 16 декабря 2022 года выступать под национальным флагом во время Олимпийских игр и Чемпионатов мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при этом обязали выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более 1,2 миллиона долларов в виде компенсации расходов за период с начала 2019 года.



Вскоре после этого пилоту "Формулы-1" Никите Мазепину, который выступает за команду США Haas, не разрешили использовать слово "Россия" при оформлении его болида. Из-за ограничений, которые продолжают действовать в отношении российского спорта, гонщику запретили брать для оформления его машины изображения государственного флага и гимн.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 16.4.2021 06:07 Российского судью Лапочкина отстранили на 90 дней

Российского судью Лапочкина отстранили на 90 дней 11.4.2021 20:03 Мяки получил множество гневных сообщений после столкновения с Большуновым

Мяки получил множество гневных сообщений после столкновения с Большуновым 7.4.2021 17:19 СМИ: Госпитализированный хоккеист Емелин мог употреблять наркотики

СМИ: Госпитализированный хоккеист Емелин мог употреблять наркотики 5.4.2021 06:07 Тиму Цзю предложили $1 млн за поединок с Зерафой

Тиму Цзю предложили $1 млн за поединок с Зерафой 27.3.2021 09:27 Россиянки заняли весь пьедестал на чемпионате мира