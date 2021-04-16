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Музыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и Пекине


18:35
Музыку Чайковского утвердили для сборной России на Играх в Токио и ПекинеФото: muzklondike.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил утверждение фрагмента Концерта для фортепиано с оркестром No 1 Петра Чайковского, который будет использоваться национальной сборной РФ как музыкальное сопровождение.

Речь идет о выступлении россиян на Олимпиадах в Токио и Пекине, передает ТАСС.

Окончился процесс согласований с МОК, который был достаточно непростым, отмечается со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета России. Как отметил глава отечественной спортивной организации Станислава Позднякова, в качестве музыкального сопровождения для выступления нашей сборной на Играх в Токио и Пекине официально утвердили фрагмент произведения Петра Чайковского.

В скором времени МОК вышлет соответствующие официальные уведомления всем международным спортивным федерациям, а также проинформирует Международный паралимпийский комитет и организационные комитеты Олимпийских игр в Японии и Китае.

В минувшем феврале МОК официально утвердил название и символику, с которыми российской команде предстоит участвовать в летней Олимпиаде в Токио и зимних Играх в Пекине.

В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил россиянам вплоть до 16 декабря 2022 года выступать под национальным флагом во время Олимпийских игр и Чемпионатов мира. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при этом обязали выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более 1,2 миллиона долларов в виде компенсации расходов за период с начала 2019 года.

Вскоре после этого пилоту "Формулы-1" Никите Мазепину, который выступает за команду США Haas, не разрешили использовать слово "Россия" при оформлении его болида. Из-за ограничений, которые продолжают действовать в отношении российского спорта, гонщику запретили брать для оформления его машины изображения государственного флага и гимн.

Автор: Злата Богатова

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