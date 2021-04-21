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ПАСЕ призывает освободить Навального до 7 июня


14:16
ПАСЕ призывает освободить Навального до 7 июняФото: podrobnosti.ua

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за освобождение Алексея Навального, передает ТАСС. В тексте резолюции, которая была одобрена сегодня в рамках последнего заседания весенней сессии ассамблеи в Страсбурге, содержится призыв отпустить оппозиционера до 7 июня 2021 года.

ПАСЕ обратилась к российским властям с призывом выпустить на свободу Алексея Навального. В принятой сегодня резолюции также содержится указание на необходимость обеспечивать должный уход за здоровьем оппозиционера, пока он остается в условиях колонии.

Резолюцию поддержали 105 депутатов, 26 были настроены против, еще 11 при голосовании решили воздержаться.

В официальном тексте подчеркивается, что Ассамблея призывает Москву "немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах". Это необходимо сделать до начала июня, когда состоится очередное заседание Комитета министров Совета Европы, посвященное вопросам соблюдения прав человека.

До того, как Навальный будет освобожден из колонии, ему следует предоставить всю необходимую медицинскую помощь, в том числе, проведение обследования. При этом оппозиционер должен иметь возможность сам выбрать врача, который будет назначать ему лечение, отмечается в тексте резолюции.

Ранее в Госдуме назвали "прощальным письмом" заявление советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джека Салливана о том, какие последствия могут грозить России в случае смерти Алексея Навального.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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