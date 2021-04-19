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В Госдуме назвали «прощальным письмом» заявление США о Навальном
19.4.2021 13:01
Фото: vesty.co.il
"Прощальным письмом" назвал депутат Госдумы Руслан Бальбек заявление советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джека Салливана о том, какие последствия могут грозить России в случае смерти Алексея Навального.
Комментарий приводит РИА Новости.
По словам Руслана Бальбека, представитель Вашингтона выписал блогеру "билет на тот свет". Американские власти объявили на весь мир, "что Навальному жить осталось недолго", - отметил депутат Госдумы. По его мнению, действия руководства Соединенных Штатов объясняются желанием "напакостить" Москве.
Депутат добавил, что у знаменитого блогера появилась возможность ощутить, "что такое американская дружба". Отправляя подобное послание, Джек Салливан тем самым пояснил, что "все пошло не так". Живым Алексей Навальный им не нужен, предположил Руслан Бальбек. Он также допустил, что блогер может рассказать российским следователям "в обмен на гарантии охраны его жизни" некоторые подробности о сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Ранее соратники Навального, в конце марта объявившего голодовку в колонии, анонсировали проведение нового митинга. Как подчеркивал глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Иван Жданов, события начали развиваться "слишком стремительно", поэтому решено не ждать, пока на сайте отметятся 500 тыс. желающих участвовать в этой акции.
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