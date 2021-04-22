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В Татарстане найдено тело ижевчанина, застрелившего в магазине бывшую сожительницу


22.4.2021 13:34
В Татарстане найдено тело ижевчанина, застрелившего в магазине бывшую сожительницуФото: bakucity.az

В Агрызском районе Татарстана найдены тела двух мужчин, предположительно, причастных к гибели 37-летней жительницы Удмуртии.

По версии следствия, женщина была застрелена бывшим сожителем в магазине на окраине Ижевска, где работала продавцом.

В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы выяснили, что подозреваемый в убийстве бывшей гражданской жены житель Удмуртии мог направиться в деревню Мукшур Агрызского района Татарстана. Полицейские установили, что двое мужчин, объявленные в розыск, находятся в заброшенном доме на территории указанного населенного пункта, где проживал отец одного из них.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану, силовики блокировали строение, в котором обнаружили подозреваемых. Вскоре стало известно, что один из мужчин, убив подельника, покончил с собой. Кем именно было совершено еще одно убийство, в ведомстве не уточнили. Известно лишь, что вместе с 42-летним ижевчанином после гибели его бывшей супруги в соседний регион выехал 35-летний знакомый.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Ранее врач Александр Земченков, в прошлом являвшийся главным нефрологом Петербурга, отказался от признательных показаний. Подозреваемый в убийстве супруги кандидат медицинских наук заявил, что допустил самооговор, когда его подвергли 15-часовому допросу, продолжавшемуся в ночное время.

Автор: Злата Богатова

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