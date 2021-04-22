Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Петербургский нефролог Земченков отказался от признания в убийстве супруги

22.4.2021 04:24

Фото: ridus.ru



Врач Александр Земченков, в прошлом являвшийся главным нефрологом Петербурга, отказался от признательных показаний.



Как пояснил адвокат Александр Почуев, представляющий интересы родственников медика, подозреваемый заявил следователям о самооговоре.



Отказ Александра Земченкова от данных ранее признательных показаний был оформлен в протоколе и зафиксирован на кадрах видеозаписи, отметил юрист. Подозреваемый объяснил свои действия тем, что оговорил себя в ходе допроса, который продолжался пятнадцать часов. Медик при этом указал, что следователи беседовали с ним глубокой ночью, а он в тот момент находился "под психологическим воздействием".



При этом потерпевшие считают недопустимым построение расследования исчезновения супруги Земченкова исключительно на признательных показаниях ее мужа, добавил Александр Почуев. Адвокат отметил, что в данный момент каких-либо других веских доказательств у следствия просто нет. По его словам, ряд других версий, не связанных с Земченковым, еще не отработаны, передает агентство "Интерфакс".



Напомним, ранее Земченкова арестовали до 27 апреля в рамках уголовного дела о гибели его супруги. Предположительно, женщина была убита в начале 2010 года в квартире на улице Чапыгина. Новый виток производство по этому уголовному делу получило после того, как в конце прошлого года 92-летний отец Ирины Земченковой обратился к главе СКР Александру Бастрыкину. В результате криминалисты снова провели анализ уже имевшихся данных и допросили новых свидетелей, после чего у следствия появились новые версии.



Как только в убийстве женщины начали подозревать ее супруга, организовали допрос с применением полиграфа. 30 марта заведующий нефрологическим отделением Мариинской больницы был задержан. По версии следствия, он мог убить жену во время ссоры. Расчленив останки супруги, Земченков избавился от фрагментов тела, попросту выбросив в мусорные контейнеры. Затем врач обратился в полицию и заявил об исчезновении женщины. Впоследствии Земченков обращался в программу "Жди меня", где рассказывал о пропаже жены, а также потратил немало денег, нанимая детективов и экстрасенсов.



На прошлой неделе полиция Петербурга задержала грабителя, проникшего в опечатанную квартиру Земченкова.



Автор: Злата Богатова

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