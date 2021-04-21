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Житель Удмуртии застрелил в магазине бывшую сожительницу
21.4.2021 17:12
Фото: smi2.net
Ижевские правоохранители объявили в розыск 42-летнего местного жителя по подозрению в убийстве.
Жертвой преступления, которое было совершено в магазине, стала бывшая сожительница мужчины.
Как информирует пресс-служба управления СКР по Удмуртии, по факту инцидента возбудили уголовное по п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). В ходе предварительного разбирательства было установлено, что ЧП случилось вечером минувшего вторника, 20 апреля, на окраине Ижевска. Подозреваемый явился в расположенный там магазин и выстрелил в бывшую гражданскую жену.
37-летняя женщина, работавшая в этом магазине продавцом, от полученного ранения погибла на месте. Подозреваемый покинул место преступления, скрывшись на принадлежащем ему автомобиле, пояснили представители ведомства.
Ранее в Прикамье 41-летний рецидивист облил знакомую бензином и поджег. ЧП случилось в одном из магазинов Соликамска, где женщина работала продавцом. Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство с особой жестокостью и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
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