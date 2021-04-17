Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге обокрали опечатанную квартиру нефролога, арестованного за убийство жены

17.4.2021 21:42

Фото: vk.com



В квартиру бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова проник грабитель, передают российские СМИ.



После ареста врача помещение было опечатано. Злоумышленнику удалось попасть в квартиру через чердак.



ЧП случилось накануне, 16 апреля, на улице Чапыгина, передает агентство "Интерфакс". Злоумышленник через чердак смог забраться в квартиру семьи бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, который в начале месяца был арестован по делу об убийстве жены. Грабитель был задержан на месте происшествия. Правоохранители изъяли у него банковские карты на имя хозяина квартиры, а также ювелирные изделия. Общая стоимость похищенного пока не называлась.



Сведения об инциденте на улице Чапыгина подтвердили в пресс-службе главка МВД по Петербургу. По факту кражи из квартиры уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, пояснили представители управления.



Напомним, ранее Земченкова арестовали до 27 апреля в рамках уголовного дела о гибели его супруги. Предположительно, женщина была убита в начале 2010 года в той же квартире на улице Чапыгина. Новый виток производство по этому уголовному делу получило после того, как в конце прошлого года 92-летний отец Ирины Земченковой обратился к главе СКР Александру Бастрыкину. В результате криминалисты снова провели анализ уже имевшихся данных и допросили новых свидетелей, после чего у следствия появились новые версии.



Как только в убийстве женщины начали подозревать ее супруга, организовали допрос с применением полиграфа. 30 марта заведующий нефрологическим отделением Мариинской больницы был задержан. По версии следствия, он мог убить жену во время ссоры. Расчленив останки супруги, Земченков избавился от фрагментов тела, попросту выбросив в мусорные контейнеры. Затем врач обратился в полицию и заявил об исчезновении женщины. Впоследствии Земченков обращался в программу "Жди меня", где рассказывал о пропаже жены, а также потратил немало денег, нанимая детективов и экстрасенсов.



Автор: Злата Богатова

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