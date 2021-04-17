ИнтерНовости - новости в стране и мире
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca
Экс-кандидат в мэры Новосибирска арестован по делу о мошенничестве
Экс-кандидат в мэры Новосибирска арестован по делу о мошенничестве
В лаборатории создали более ста химер обезьяны и человека
В лаборатории создали более ста химер обезьяны и человека
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Москва высылает 20 чешских дипломатовМосква высылает 20 чешских дипломатов
В Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения ЛукашенкоВ Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения Лукашенко
Россия с 2025 года выйдет из проекта МКСРоссия с 2025 года выйдет из проекта МКС
Подростки, погибшие в ДТП в Ростовской области, отмечали день рождения одного из нихПодростки, погибшие в ДТП в Ростовской области, отмечали день рождения одного из них
С одиночеством во время пандемии поможет справиться цифровой двойник ЭйнштейнаС одиночеством во время пандемии поможет справиться цифровой двойник Эйнштейна

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге обокрали опечатанную квартиру нефролога, арестованного за убийство жены


17.4.2021 21:42
В Петербурге обокрали опечатанную квартиру нефролога, арестованного за убийство женыФото: vk.com

В квартиру бывшего главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова проник грабитель, передают российские СМИ.

После ареста врача помещение было опечатано. Злоумышленнику удалось попасть в квартиру через чердак.

ЧП случилось накануне, 16 апреля, на улице Чапыгина, передает агентство "Интерфакс". Злоумышленник через чердак смог забраться в квартиру семьи бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, который в начале месяца был арестован по делу об убийстве жены. Грабитель был задержан на месте происшествия. Правоохранители изъяли у него банковские карты на имя хозяина квартиры, а также ювелирные изделия. Общая стоимость похищенного пока не называлась.

Сведения об инциденте на улице Чапыгина подтвердили в пресс-службе главка МВД по Петербургу. По факту кражи из квартиры уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, пояснили представители управления.

Напомним, ранее Земченкова арестовали до 27 апреля в рамках уголовного дела о гибели его супруги. Предположительно, женщина была убита в начале 2010 года в той же квартире на улице Чапыгина. Новый виток производство по этому уголовному делу получило после того, как в конце прошлого года 92-летний отец Ирины Земченковой обратился к главе СКР Александру Бастрыкину. В результате криминалисты снова провели анализ уже имевшихся данных и допросили новых свидетелей, после чего у следствия появились новые версии.

Как только в убийстве женщины начали подозревать ее супруга, организовали допрос с применением полиграфа. 30 марта заведующий нефрологическим отделением Мариинской больницы был задержан. По версии следствия, он мог убить жену во время ссоры. Расчленив останки супруги, Земченков избавился от фрагментов тела, попросту выбросив в мусорные контейнеры. Затем врач обратился в полицию и заявил об исчезновении женщины. Впоследствии Земченков обращался в программу "Жди меня", где рассказывал о пропаже жены, а также потратил немало денег, нанимая детективов и экстрасенсов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 152

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Мексике 30 военных задержали по подозрению в похищении людейВ Мексике 30 военных задержали по подозрению в похищении людей
Голикова назвала число россиян, привившихся от коронавирусаГоликова назвала число россиян, привившихся от коронавируса
Поставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС откладываютсяПоставки вакцины Johnson & Johnson в ЕС откладываются
Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZenecaВо Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca
Экс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизменуЭкс-помощника полпреда президента в УФО приговорили к 12,5 годам за госизмену

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru