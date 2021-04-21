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«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального
21.4.2021 22:58
Фото: tobolsk.info
По данным правозащитников, наибольшее количество участников несанкционированных акций было задержано в Петербурге, Сочи и Уфе.
В общей сложности в отделения полиции сегодня доставили более тысячи человек, пытавшихся выступить в поддержку Алексея Навального, сообщает "ОВД-Инфо".
Как утверждают правозащитники, сегодня в России было задержано более тысячи человек, которые принимали участие в несогласованных акциях протеста. Люди выходили на улицы различных городов, чтобы выразить поддержку отбывающему наказание Алексею Навальному.
Согласно данным, которые приводит портал "ОВД-инфо", по состоянию на 22:30 по московскому времени в полицию были доставлены 1004 человека. Наибольшее число задержанных было зафиксировано правозащитниками в Петербурге, Сочи и Уфе.
По предварительным данным МВД, помимо Москвы и Петербурга, сегодняшние несанкционированные акции в общей сложности собрали примерно 3,9 тыс. участников, в том числе, около 1000 - в Новосибирске, 900 - в Омске, 500 - в Иркутске.
В Москве на улицы вышли порядка шести тысяч человек, в Петербурге - около 4,5 тыс., пояснили официальные представители правоохранительных органов. Данных о числе задержанных в МВД пока не озвучивали.
Ранее глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Иван Жданов анонсировал новый митинг в поддержку Навального.
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