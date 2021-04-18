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ФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального


06:22
ФБК анонсировал новый митинг в поддержку НавальногоФото: кадр видео с youtube.com

Сторонники Алексея Навального анонсировали митинг в поддержку оппозиционера. По их словам, они не будут ждать, пока на сайте отметятся 500 тыс. желающих участвовать в новой акции. События начали развиваться "слишком стремительно", подчеркнул глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Иван Жданов, объявляя дату проведения.

Сторонники Алексея Навального решили провести всероссийский митинг в его поддержку раньше, чем планировалось. Об этом объявили в ролике, который появился на YouTube-канале оппозиционера, глава ФБК Иван Жданов и руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков. По их словам, больше нельзя ждать, т.к. ситуация развивается "слишком стремительно и слишком плохо". Поэтому принято решение организовать митинг до момента, когда на сайте отметятся 500 тыс. желающих.

Ранее в Мосгорсуд был направлен административный иск о признании экстремистскими, помимо ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом) и "Штабов Навального". Как указывалось в заявлении столичной прокуратуры, все эти организации фактически осуществляют экстремистскую деятельность.

Навальный зарегистрировал некоммерческую организацию ФБК осенью 2011 года для проведения антикоррупционных расследований. Структура включает в себя такие проекты как "РосПил", "РосВыборы" и ряд других. Финансирование фонда осуществляется за счет пожертвований. В течение 2018 года таким образом подписчики ФБК перечислили организации порядка 58 млн рублей.

Напомним, 9 октября Министерство юстиции внесло ФБК в число НКО-иноагентов. Решение было принято по итогам проверки столичного главка ведомства, в ходе которой выявили денежные переводы из Испании и Соединенных Штатов. Сумма перечисленных из этих стран средств превышала 140 тыс. рублей. Представители ФБК тогда заявили, что не имели возможности возвратить переводы по причине блокировки счетов организации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 279

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