Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФБК анонсировал новый митинг в поддержку Навального

06:22

Фото: кадр видео с youtube.com



Сторонники Алексея Навального анонсировали митинг в поддержку оппозиционера. По их словам, они не будут ждать, пока на сайте отметятся 500 тыс. желающих участвовать в новой акции. События начали развиваться "слишком стремительно", подчеркнул глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иностранным агентом) Иван Жданов, объявляя дату проведения.



Сторонники Алексея Навального решили провести всероссийский митинг в его поддержку раньше, чем планировалось. Об этом объявили в ролике, который появился на YouTube-канале оппозиционера, глава ФБК Иван Жданов и руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков. По их словам, больше нельзя ждать, т.к. ситуация развивается "слишком стремительно и слишком плохо". Поэтому принято решение организовать митинг до момента, когда на сайте отметятся 500 тыс. желающих.



Ранее в Мосгорсуд был направлен административный иск о признании экстремистскими, помимо ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом) и "Штабов Навального". Как указывалось в заявлении столичной прокуратуры, все эти организации фактически осуществляют экстремистскую деятельность.



Навальный зарегистрировал некоммерческую организацию ФБК осенью 2011 года для проведения антикоррупционных расследований. Структура включает в себя такие проекты как "РосПил", "РосВыборы" и ряд других. Финансирование фонда осуществляется за счет пожертвований. В течение 2018 года таким образом подписчики ФБК перечислили организации порядка 58 млн рублей.



Напомним, 9 октября Министерство юстиции внесло ФБК в число НКО-иноагентов. Решение было принято по итогам проверки столичного главка ведомства, в ходе которой выявили денежные переводы из Испании и Соединенных Штатов. Сумма перечисленных из этих стран средств превышала 140 тыс. рублей. Представители ФБК тогда заявили, что не имели возможности возвратить переводы по причине блокировки счетов организации.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 279

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.4.2021 11:34 Власти Чехии объявили в розыск Петрова и Боширова

Власти Чехии объявили в розыск Петрова и Боширова 17.4.2021 21:23 В Мьянме число погибших при столкновениях превысило 700

В Мьянме число погибших при столкновениях превысило 700 17.4.2021 20:15 В Великобритании похоронили принца Филиппа

В Великобритании похоронили принца Филиппа 17.4.2021 15:34 В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в Натанзе

В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в Натанзе 17.4.2021 12:12 Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca