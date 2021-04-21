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В Индонезии ищут затонувшую подводную лодку
21.4.2021 20:11
Фото: norge.ru
Для помощи в поисках затонувшей подводной лодки Nanggala-402 ВМС направлены дополнительные подразделения спасателей, передает Kompas.
Соответствующее распоряжение отдал начальник национального агентства по поиску и оказанию помощи.
Как информирует пресс-служба агентства, судно cо спасателями направилось к месту происшествия.
Ранее представители ВМС Индонезии сообщили, что на борту субмарины находятся пятьдесят три члена экипажа. Подводная лодка Nanggala-402 пропала у северного побережья острова Бали. Около предполагаемого места исчезновения судна впоследствии заметили больших размеров нефтяное пятно.
К району, где пропала подлодка, также направляются два корабля индонезийских ВМС, которые оборудованы гидролокаторами.
Сведений о том, что могло стать причиной исчезновения подлодки KRI Nanggala 402, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что субмарина, построенная в 1981 году в Германии, участвовала в тренировочных торпедных стрельбах. О результатах маневров экипаж доложить не успел.
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