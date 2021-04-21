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Байден звонил семье Флойда после признания бывшего полицейского виновным
21.4.2021 17:41
Фото: viadvice.com
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис связались с родственниками Джорджа Флойда после вынесения присяжными вердикта о признании виновным экс-полицейского Дерека Шовена.
Видеозапись звонка опубликовал адвокат семьи афроамериканца Бен Крамп.
Во время разговора с родственниками Джорджа Флойда американский лидер заявил, что сейчас все испытали облегчение. По словам Джо Байдена, ему не терпится встретиться с членами семьи погибшего афроамериканца. Глава Соединенных Штатов также отметил, что власти намерены "сделать гораздо больше".
Джо Байден в ходе беседы пояснил, что следил за процессом, а за вынесением вердикта наблюдал вместе со старшим советником Седриком Ричмондом и вице-президентом Камалой Харрис.
46-летний Флойд скончался в Миннеаполисе в конце прошлого года вскоре после задержания. Во время ареста один из полицейских - Дерек Шовен прижал коленом шею темнокожего подозреваемого. Афроамериканец при этом несколько раз повторил, что не может дышать. В бессознательном состоянии мужчину доставили в больницу, где он вскоре умер.
Смерть афроамериканца, у которого осталась шестилетняя дочь, вызвала бурный общественный отклик, по Соединенным Штатам прошла волна массовых акций протеста. Антирасистские мероприятия также проводились и в других странах.
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