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Байден звонил семье Флойда после признания бывшего полицейского виновным


21.4.2021 17:41
Байден звонил семье Флойда после признания бывшего полицейского виновнымФото: viadvice.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент Камала Харрис связались с родственниками Джорджа Флойда после вынесения присяжными вердикта о признании виновным экс-полицейского Дерека Шовена.

Видеозапись звонка опубликовал адвокат семьи афроамериканца Бен Крамп.

Во время разговора с родственниками Джорджа Флойда американский лидер заявил, что сейчас все испытали облегчение. По словам Джо Байдена, ему не терпится встретиться с членами семьи погибшего афроамериканца. Глава Соединенных Штатов также отметил, что власти намерены "сделать гораздо больше".

Джо Байден в ходе беседы пояснил, что следил за процессом, а за вынесением вердикта наблюдал вместе со старшим советником Седриком Ричмондом и вице-президентом Камалой Харрис.

46-летний Флойд скончался в Миннеаполисе в конце прошлого года вскоре после задержания. Во время ареста один из полицейских - Дерек Шовен прижал коленом шею темнокожего подозреваемого. Афроамериканец при этом несколько раз повторил, что не может дышать. В бессознательном состоянии мужчину доставили в больницу, где он вскоре умер.

Смерть афроамериканца, у которого осталась шестилетняя дочь, вызвала бурный общественный отклик, по Соединенным Штатам прошла волна массовых акций протеста. Антирасистские мероприятия также проводились и в других странах.

Автор: Злата Богатова

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