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Абэ снова посетил храм Ясукуни — символ японского милитаризма


21.4.2021 16:16
Абэ снова посетил храм Ясукуни — символ японского милитаризмаФото: fujitravel.ru

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ снова посетил храм Ясукуни в Токио, где находятся списки имен погибших военных, включая преступников, которые были приговорены к смерти после Второй мировой войны.

Паломничество состоялось 21 апреля, передает информационное агентство Kyodo.

По словам Синдзо Абэ, он пришел в храм Ясукуни, "чтобы почтить души" всех, кто погиб, сражаясь за Японию. Визит стал уже вторым с момента его ухода с поста главы японского правительства. Сейчас Абэ - депутат нижней палаты парламента.

В конце 2013 года Абэ посещал этот храм с официальным визитом, будучи премьер-министром. На визит политика с резкой критикой отреагировали власти целого ряда стран региона, которые в прошлом пострадали от японской военной агрессии. В последующие годы Абэ не раз направлял храму ритуальные подношения, но воздерживался от личных посещений.

Сегодня, 21 апреля, подношение храму было направлено действующим премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

Храм Ясукуни расположен в центре Токио, он считается местом поклонения солдатам, воевавшим за Японию. В здании находятся перчени имен списки всех солдат, которые погибли в различных сражениях, начиная с середины XIX века. В этих списках есть и военные преступники, казненные по вердикту Токийского процесса.

Автор: Злата Богатова

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