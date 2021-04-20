Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В зоопарке Екатеринбурга погиб белый медведь Умка

20.4.2021 23:37

Фото: norge.ru



Белый медведь по кличке Умка погиб в зоопарке Екатеринбурга из-за необдуманных действий посетителей.



Сегодня утром всеобщий любимец проглотил брошенную кем-то в вольер детскую игрушку.



ЧП случилось сегодня утром. По данным региональных СМИ, один из посетителей зверинца забросил в вольер, где обитали Умка и его подруга Айна, детский мяч. Хищник сразу же проглотил игрушку, после чего упал. Ветеринары бросились на помощь, чтобы обследовать медведя. Однако Умка вскоре скончался. При вскрытии стала очевидна причина смерти медведя.



Родившийся на Чукотке Умка рано остался сиротой. В 1998 году его спасли охотники, когда на еще маленького медведя пытались напасть собаки. До того, как попасть в зоопарк, животное несколько месяцев прожило в сарае у местных жителей. Приехав на Урал, медведь быстро смог завоевать любовь и уважение сотрудников зверинца, а потом - и всех посетителей.



В сообщении зоопарка отмечается, что Умка почти четверть века "был настоящей звездой и любимцем публики". У вольера медведя неизменно собирались толпы восторженных посетителей. Администрация зверинца пояснила, что искать виновников трагедии не будут. Представители учреждения лишь отметили, что "не все умеют правильно выражать свою любовь", а также призвали бережнее относиться к животным. В зверинце признались, что "тяжело переживают потерю своего любимца".



Ранее в Приморье был найден мертвым детеныш краснокнижного кита. Он погиб, запутавшись в сетях, у берега Малой бухты, неподалеку от населенного пункта Терней.



Автор: Злата Богатова

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