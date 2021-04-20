ИнтерНовости - новости в стране и мире
Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе
Зеленский предложил Путину провести встречу в Донбассе
В Китае Россию сравнили с огромным полярным медведем
В Китае Россию сравнили с огромным полярным медведем
В Приморье три человека погибли в машине, упавшей с реку при обрушении моста
В Приморье три человека погибли в машине, упавшей с реку при обрушении моста
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Псаки отреагировала на слова Путина о Шерхане и «мелких Табаки»Псаки отреагировала на слова Путина о Шерхане и «мелких Табаки»
«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального«ОВД-Инфо» сообщает о 1000 задержанных на акциях в поддержку Навального
В МИД вызвали замглавы посольства СШАВ МИД вызвали замглавы посольства США
В Эрмитаже отреставрировали две мраморные скульптурыВ Эрмитаже отреставрировали две мраморные скульптуры
Бывшего полицейского признали виновным в убийстве ФлойдаБывшего полицейского признали виновным в убийстве Флойда

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В зоопарке Екатеринбурга погиб белый медведь Умка


20.4.2021 23:37
В зоопарке Екатеринбурга погиб белый медведь УмкаФото: norge.ru

Белый медведь по кличке Умка погиб в зоопарке Екатеринбурга из-за необдуманных действий посетителей.

Сегодня утром всеобщий любимец проглотил брошенную кем-то в вольер детскую игрушку.

ЧП случилось сегодня утром. По данным региональных СМИ, один из посетителей зверинца забросил в вольер, где обитали Умка и его подруга Айна, детский мяч. Хищник сразу же проглотил игрушку, после чего упал. Ветеринары бросились на помощь, чтобы обследовать медведя. Однако Умка вскоре скончался. При вскрытии стала очевидна причина смерти медведя.

Родившийся на Чукотке Умка рано остался сиротой. В 1998 году его спасли охотники, когда на еще маленького медведя пытались напасть собаки. До того, как попасть в зоопарк, животное несколько месяцев прожило в сарае у местных жителей. Приехав на Урал, медведь быстро смог завоевать любовь и уважение сотрудников зверинца, а потом - и всех посетителей.

В сообщении зоопарка отмечается, что Умка почти четверть века "был настоящей звездой и любимцем публики". У вольера медведя неизменно собирались толпы восторженных посетителей.  Администрация зверинца пояснила, что искать виновников трагедии не будут. Представители учреждения лишь отметили, что "не все умеют правильно выражать свою любовь", а также призвали бережнее относиться к животным. В зверинце признались, что "тяжело переживают потерю своего любимца".

Ранее в Приморье был найден мертвым детеныш краснокнижного кита. Он погиб, запутавшись в сетях, у берега Малой бухты, неподалеку от населенного пункта Терней.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

В Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в НатанзеВ Тегеране рассказали, как была совершена диверсия в Натанзе
Консула Украины задержали в ПетербургеКонсула Украины задержали в Петербурге
Меркель заявила о сближении Москвы и Пекина в свете разногласий с СШАМеркель заявила о сближении Москвы и Пекина в свете разногласий с США
Израиль атаковал объекты ХАМАС в ГазеИзраиль атаковал объекты ХАМАС в Газе
В Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное мореВ Пентагоне отказались комментировать отмену прохода эсминцев в Черное море

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru