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В Приморье погиб детеныш краснокнижного кита


7.4.2021 05:39
В Приморье погиб детеныш краснокнижного китаФото: topnews.ru

На побережье в Приморье найден мертвый детеныш кита, передают российские СМИ.

По предварительным данным, китенок погиб, запутавшись в сетях, сообщается со ссылкой на представителей Сихотэ-Алинского заповедника.

Останки небольшого кита были найдены в Малой бухте, неподалеку от населенного пункта Терней. Как уточняет пресс-служба заповедника, после обнаружения погибшего китенка проводились консультации со специалистами Российской академии наук, которые изучают морских млекопитающих. По мнению ученых, речь идет о новорожденном самце. Длина его тела составляет около 4,7 м.

Специалисты склонны считать, что погиб детеныш северного плавуна, который является редким и малоизученным видом. Киты внесены в Красную книгу Приморского края. Более точные выводы ученые озвучат после того, как проведут генетический анализ.

Предположительно, китенок мог запутаться в оснастке промышленных рыболовецких орудий. Поперек тела детеныша хорошо различимы светлые борозды, представляющие собой следы от фала или веревки, констатировали специалисты.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил о планах воссоздать службу спасения морских млекопитающих, которая существовала в советский период. Она будет возрождена при участии Кроноцкого заповедника и волонтеров. Как заявил глава региона, особое внимание будет уделяться млекопитающим, застрявшим в сетях и столкнувшимся с проблемами из-за пластика и других предметов, которые оказались в океане из-за людей.

Автор: Злата Богатова

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