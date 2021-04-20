Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пожилую жительницу Урала будут судить за убийство пьющего сына

20.4.2021 13:38

Фото: smi2.net



Жительница Екатеринбурга в скором времени предстанет перед судом в качестве обвиняемой по делу об убийстве, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональные следственные органы.



Жертвой преступления стал 46-летний сын женщины.



Останки погибшего мужчины были найдены в минувшем декабре, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. В ходе начатого расследования было установлено, что жертвой преступления стал 46-летний житель Екатеринбурга, злоупотреблявший спиртным. Причиной его смерти стали многочисленные рубленые ранения.



По версии следствия, екатеринбуженка 1949 г.р. зарубила сына топором во время очередного семейного конфликта. Мужчина, будучи безработным, потребовал у матери денег на алкоголь, после чего родственники начали выяснять отношения. В результате женщина нанесла сыну ранения, от которых он погиб на месте.



Позже обвиняемая вместе с дочерью вынесла тело на улицу и оставила у трансформаторской будки на улице Шефская. Следователи заподозрили мать в причастности к убийству сына, изучив место, где был найден труп. По словам руководителя пресс-службы местного главка МВД Валерия Горелых, нанесенные мужчине травмы предполагали сильное кровотечение. Однако рядом с телом подобных признаков не обнаружили. В результате начали прорабатываться дополнительные версии.



Автор: Злата Богатова

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