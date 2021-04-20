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Пожилую жительницу Урала будут судить за убийство пьющего сына
20.4.2021 13:38
Фото: smi2.net
Жительница Екатеринбурга в скором времени предстанет перед судом в качестве обвиняемой по делу об убийстве, сообщают российские СМИ со ссылкой на региональные следственные органы.
Жертвой преступления стал 46-летний сын женщины.
Останки погибшего мужчины были найдены в минувшем декабре, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. В ходе начатого расследования было установлено, что жертвой преступления стал 46-летний житель Екатеринбурга, злоупотреблявший спиртным. Причиной его смерти стали многочисленные рубленые ранения.
По версии следствия, екатеринбуженка 1949 г.р. зарубила сына топором во время очередного семейного конфликта. Мужчина, будучи безработным, потребовал у матери денег на алкоголь, после чего родственники начали выяснять отношения. В результате женщина нанесла сыну ранения, от которых он погиб на месте.
Позже обвиняемая вместе с дочерью вынесла тело на улицу и оставила у трансформаторской будки на улице Шефская. Следователи заподозрили мать в причастности к убийству сына, изучив место, где был найден труп. По словам руководителя пресс-службы местного главка МВД Валерия Горелых, нанесенные мужчине травмы предполагали сильное кровотечение. Однако рядом с телом подобных признаков не обнаружили. В результате начали прорабатываться дополнительные версии.
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