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Египетские исламисты казнили трех человек, включая копта
20.4.2021 06:07
Фото: photocentra.ru
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн» в Шарм-эш-Шейхе
В Египте члены исламистской группировки опубликовали видеокадры, на которых запечатлено убийство трех человек. В числе жертв расправы был 62-летний копт Набиль Хабаши Салама. К случившемуся причастны боевики, связанные с "Исламским государством" (ИГ, деятельность запрещена в РФ).
Оказавшийся среди жертв экстремистов Набиль Хабаши Салама был застрелен из автомата, передает Daily Mail. Показательно казнив копта, террористы назвали расправу предупреждением для всех христиан Египта, поддерживающих правительственную армию.
Саламу похитили в ноябре прошлого года, это произошло прямо на улице, рассказали земляки мужчины. В прошлом погибший занимался восстановлением христианских церквей, пострадавших от действий исламистов.
Другая видеозапись, распространенная боевиками, сделана во время казни двух мужчин. Предположительно, оба являлись представителями местных племен. Экстремисты и их обвинили в поддержке силовиков.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на МВД Египта, христианин мог быть казнен еще несколько месяцев назад. Известно также, что трое подозреваемых в расправе над коптом были застрелены полицейскими.
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